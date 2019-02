Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi balla in mutande in stanza VIDEO

E’ arrivata, dopo una lunga e trepidante attesa, la scelta di Lorenzo a “Uomini e Donne”, con la sua esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi che si è così conclusa. Una esperienza, quella maturata lì, certamente positiva, sia dal punto di vista della sua vita che per quanto riguarda l’amore. Auguriamo a lui ed a Claudia di godere di una lunga storia d’amore.

Nelle ultime ore, però, sul web circola un video molto simpatico. Si vede Lorenzo di Uomini e Donne mentre balla con addosso nient’altro che l’intimo da uomo in una stanza! Insomma, un momento di relax diventato di dominio pubblico.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi balla in mutande

Nel video in questione si vede tutta la sua serenità ed era forse anche un modo per scaricare un po’ di tensione accumulata, in maniera del tutto inevitabile, in questi giorni. Adesso, però, davanti a sé ha, glielo auguriamo, una lunga vita fatta di felicità con Claudia, diventata adesso la sua consorte. Adesso non resta altro da fare che rimanere sintonizzati per conoscere lo sviluppo di questa love story.