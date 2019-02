Tutti i consigli per una dieta dedicata alle donne che sono in menopausa e cercano soluzioni al rallentamento del metabolismo.

La menopausa è un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità e quindi con la fine del ciclo mestruale. A livello pratico significa che all’interno delle ovaie non vengono più prodotti gli ovuli e gli estrogeni (ovvero i principali ormoni ovarici femminili). La diminuzione di questi ormoni però porta a un cambiamento del corpo femminile che interessa principalmente il metabolismo. Infatti ques’ultimo, con la menopausa, subisce un graduale rallentamento che determina il bisogno di un minor consumo di energia. Quindi per evitare che il corpo subisca trasformazioni poco gradite, in particolare del girovita, bisogna partire principalmente da un cambio alimentazione.

Dieta per la menopausa, ecco tutto quello che serve sapere

Quando si è in menopausa, ci sono alimenti che è meglio evitare e altri che possono aiutare a mantenere la propria linea. Tra gli alimenti no ci sono sicuramente i condimenti grassi, come il burro, ma più in generale bisognerebbe evitare di mangiare alimenti ricchi di grassi, cibi fritti e molto lavorati. E’ consigliabile anche ridurre le quantità di alcolici e superalcolici. Tra gli alimenti da favorire invece, per uno stile di vita sano ed equilibrato, ne sono presenti diversi. Di seguito troverete una lista completa:

– pasta, riso e in generale tutti i farinacei integrali

– pesce (fresco o surgelato)

– latte e derivati

– salumi

– carni

– legumi

– verdura

– olio d’oliva extravergine

– erbe aromatiche.

Oltre ad una buona e sana alimentazione, è sempre consigliabile bere un litro e mezzo di acqua che è risaputo essere soluzione naturale a diversi problemi.

