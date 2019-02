Belen Rodriguez si lascia toccare nelle parti intime: video imbarazzante

Belen Rodriguez indossa un vestito dorato luccicante e meraviglioso nei camerini del backstage dello shooting per Cotril. Si è appena cambiata e adesso c’è da sistemare qualcosa al vestito con cui andare in scena per i prossimi scatti. Così, tra una prova e l’altra, prende lo smartphone e comincia a riprendere tutto.

Si riprende allo specchio, mentre gli addetti ai lavori cercano di sistemarla. Una di questi, prende iniziativa per aggiustarle l’abito in una zona non proprio comoda. Così, la showgirl divarica le gambe, fa per abbassarsi un po’ e la donna la tocca proprio lì. Insomma, un momento abbastanza imbarazzante per la nota showgirl che alla storia Instagram aggiunge una breve ma eloquente didascalia: “Rovinata in un secondo”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima show girl argentina Belen Rodriguez e per essere sempre aggiornato sulla sua vita, privata ma anche professionale, allora CLICCA QUI!

Belen Rodriguez divarica le gambe: la toccano proprio lì

Beh, non poteva passare inosservato un gesto simile. La meravigliosa modella avrebbe dovuto saperlo. Tuttavia, ha preso tutto con un sorriso. Si tratta di un gesto fatto senza malizia. Doveva andare sul set e la stavano preparando, nulla di chissà cosa. Tuttavia, di sicuro i suoi fan saranno rimasti di stucco nel vederla così.

Per non perderti mai una foto, un video, un post o una storia che Belen Rodriguez condivide con i suoi fan su Instagram, allora CLICCA QUI!

Un fisico statuario quello messo in mostra dalla argentina, come sempre. Questo va evidenziato. Anche la pettinatura ed il trucco erano praticamente impeccabili: frutto anche del lavoro dei presenti che se ne sono presi cura per qualche ora. Insomma, questo backstage di Cotril ha fatto sì che spuntassero fuori diverse ‘scene’ abbastanza spinte che avranno sicuramente fatto battere il cuore ai followers della bella argentina. Non possiamo leggere i commenti che sono arrivati perché li avrà ricevuti in direct, ma di sicuro sappiamo che uno shooting del genere non sarà passato inosservato.