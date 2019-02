Belen Rodriguez, posa troppo spinta per il nuovo shooting: Instagram in delirio

Belen Rodriguez ha incantato Instagram con le sue ultime storie pubblicate mentre era sul set di un nuovo shooting fotografico. Uno shooting per Cotril, azienda che rifornisce i parrucchieri di tutta Europa e che sta cavalcando l’onda del successo nell’ultimo periodo. Lo testimonia Belen Rodriguez con un lavoro fotografico che ha fatto alzare le temperature in maniera pazzesca sul set.

Sì, perché con tutta la sua naturalezza nelle movenze ha reso il tutto più che straordinario. Ogni volta, ad ogni nuovo servizio, si fa trovare sempre più pronta. Inondata di luci, penombre e tutto il resto, Belen Rodriguez ha messo in piedi uno dei suoi shooting più belli dell’ultimo periodo.

Belen Rodriguez in una posa molto spinta per lo shooting fotografico

C’è una posa particolare: quella in cui è appoggiata su uno sgabello e continua a muoversi per fornire nuove ed inedite posizioni a chi operava con la macchina fotografica. In una di queste posizioni si china in avanti ed è lì che, molto probabilmente, la temperatura si sarà alzata particolarmente per i suoi followers. Ecco uno screenshot del video:

Insomma, un lavoro coi fiocchi. Belen Rodriguez assume una posa molto spinta e Instagram non può che andare in tilt per lei. Dobbiamo ammettere che Belen rimane una delle donne più belle che ci sono attualmente nel panorama televisivo italiano. E non solo, una delle più belle anche di Instagram che, oramai, è diventato una sorta di rivista in cui pubblica tutti i suoi scatti che poi, inevitabilmente, si trasformano in capolavori.

Il futuro di Belen Rodriguez

Sia chiaro: non vogliamo fare i maghi. Ma, talvolta, ci domandiamo se lei si sia mai posta questa domanda: cosa c’è nel suo futuro? Che progetti ha? Insomma, anche se la vita è imprevedibile, tutti tiriamo le somme prima o poi. Tutti facciamo dei progetti. Chissà se anche Belen Rodriguez ha un progetto per sé, per suo figlio…

Sì, ed è proprio di figli e di famiglia che si parla molto ultimamente. Già, anche perché Stefano De Martino ha parlato a Domenica In, con Mara Venier, della loro storia come di un amore che non è mai tramontato. Di un rapporto solido e molto tenero. Chissà, può darsi che un giorno arriverà la fatidica notizia: Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme!