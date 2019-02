Scelta Ivan Gonzalez, Sonia Pattarino è lei la scelta del tronista di Uomini e Donne.

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti la scelta di Ivan Gonzalez, tronista di Maria De Filippi ed ex tentatore di Temptation Island Vip, parlano molto chiaro. A differenza del silenzio che circolava in merito alla scelta di Lorenzo Riccardi, sembra infatti che Ivan sceglierà Sonia Pattarino.

Ivan e Sonia, la scelta a Uomini e Donne

Venerdì sera, 1 marzo, andrà in onda la puntata dedicata alla scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Se per il primo ci sono ancora dubbi su chi sarà la sua favorita pare invece che per Gonzales la scelta sia chiara. Nonostante un percorso complicato e un tentativo spasmodico di Ivan che voleva riconquistare la corteggiatrice Natalia, attratta in maniera evidente dal nuovo tronista Andrea, alla fine il cuore di Ivan sembra battere per una donna sola, Sonia.

Ivan Gonzalez sceglie Sonia Pattarino

Ivan ha dunque fatto la sua scelta e la vedremo in onda, come abbiamo detto, venerdì 1 marzo su Canale 5 in prima serata insieme a quella Luigi Mastroianni. L’ex tentatore di Temptation Island vip ha avuto un percorso piuttosto complicata all’interno di Uomini e Donne visto che le sue corteggiatrici hanno avuto spesso dei ripensamenti e non si sono mai comportate in modo perfetto come lui avrebbe voluto. Molti avevano pensato che Ivan dopo gli ultimi accadimenti con Natalia che è corsa tra le braccia di Andrea, altro tronista, non avrebbe scelto nessuna. E invece Sonia e Natalia andranno in villa trascorreranno il weekend con Gonzalez e alla fine Ivan si trasferirà al castello con Luigi Mastroianni per la sua scelta. Una volta arrivato al castello Ivan sceglierà Sonia che, a quanto pare dirà di sì al suo amato Ivan Gonzalez. Natalia invece, a quanto dicono i rumors, continuerà la sua conoscenza con il tronista Andrea Zelletta e vedremo se tra i due sarà amore oppure solo opportunismo televisivo.

