Unghie incarnite, ecco come curarle e risolvere questo problema con l’aglio schiacciato

Per quanto non sia un problema troppo grave, quello delle unghie incarnite è certamente un fenomeno, per così dire, non solo molto fastidioso ma anche estremamente esteso. E da non sottovalutare per niente al mondo. Si parla di unghia incarnita quando una porzione di tessuto al di sotto di uno o entrambi i bordi dell’unghia diventa sensibile e si infiamma. Nella stragrande maggioranza dei casi colpisce l’alluce e spesso tende a ripresentarsi più volte.

La causa di questo problema talvolta può essere ricercata nelle scarpe con la punta troppo stretta o da fattori congeniti, ma non è da sottovalutare nemmeno un errore quando si taglia l’unghia. Andiamo a vedere come affrontare e risolvere questa problematica con l’aglio.

Come curare le unghie incarnite con l’aglio

Sono due le soluzioni ed andremo ad elencarvi le procedure richieste da entrambe questa opzioni. La prima prevede di schiacciare e tritare l’aglio mescolandolo con un cucchiaio di Vicks Vaporub. La pasta che ne viene fuori andrà applicata sul punto infiammato che dovrà poi essere coperto con della garza. Va lasciato così per tutta la notte e lo si dovrà fare per cinque giorni per ottenere dei benefici. Questa, invece, l’altra opzione. Scaldate dell’acqua e poi versatela in un recipiente.

Immergete l’unghia nell’acqua calda più volte e poi asciugate per bene il piede. A questo punto, tritate l’aglio e impregnate un batuffolo di cotone e appoggiatelo sull’unghia. L’azione in questione va ripetuta una o due volte al giorno. In caso poi di disturbi particolari, consigliamo vivamente di rivolgervi sempre al medico di fiducia. Ecco, invece, metodi naturali per combattere la faringite.