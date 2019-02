Svelato come ridurre e tenere sotto controllo la pressione alta. Esiste anche un antico metodo cinese contro l’ipertensione.

La pressione arteriosa alta, conosciuta anche come ipertensione, se non viene tenuta sotto controllo, può provocare gravi problemi di salute. Molte persone soffrono di questa patologia ma non esiste ancora una vera e propria diagnosi.

L’ipertensione, meglio nota come pressione alta, non si presenta con sintomi evidenti, per questo motivo potrebbe diventare rischiosa per la nostra salute. Solo in alcuni casi si notano palpitazioni alla testa e al petto, nausea, stanchezza ed altri sintomi che fungono da campanello d’allarme.

Come ridurre la pressione alta, metodo cinese

Se la pressione è alta, bisogna modificare lo stile di vita incrementando il consumo di frutta e verdura, limitare il consumo di sale, allenarsi o camminare almeno 30 minuti al giorno. È importante anche bere tisane e succhi naturali, eliminare i grassi, perdere peso ed evitare alcol e fumo.

In aggiunta a queste pratiche esiste anche un metodo cinese che riduce l’ipertensione in pochi minuti. Questa pratica consiste nel fare un po’ di pressione in tre punti specifici per diminuire la pressione arteriosa in pochi minuti.

Dal punto 1 al punto 2 si forma una linea che va dalla parte posteriore del lobo dell’orecchio fino alla clavicola: questo breve tratto deve essere sottoposto ad una lieve pressione utilizzando i polpastrelli delle dita. Praticate lo stesso movimento 10 volte per ogni lato del collo, più o meno per tre minuti.

Il punto 3 consiste nel portare il polpastrello delle dita nel punto che si trova a mezzo centimetro dal lobo dell’orecchio in direzione della narice. Praticare una leggera pressione con un massaggio di circa un minuto per ogni lato.

Questa pratica risulta molto efficace soprattutto quanto la pressione aumenta a causa dello stress o di altri fattori emotivi. Chiaramente questo trattamento non può sostituire la terapia prescritta dal medico.

