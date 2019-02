Estrazione Million Day oggi 28 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Tra tutte le lotterie che praticamente ogni giorno tengono compagnia a milioni di italiani in giro per tutto il Paese merita una attenzione particolare in maniera del tutto inevitabile il Million Day. Ogni giorno, infatti, sono tantissimi i giocatori che tentano la fortuna e di portare a casa la cifra da urlo che viene messa in palio pari a un milione di euro. Davvero niente male, per usare un eufemismo. Noi, ovviamente, come al solito segnaleremo alla tua attenzione i numeri estratti quest’oggi dopo aver seguito anche l’estrazione di ieri 27 febbraio. Non possiamo fare altro che offrirvi questo servizio e poi incrociare le dita per voi!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 28 febbraio | Come si gioca

Prendere parte a questa lotteria è davvero molto facile dal momento che non dovrai fare altro che acquistare in ricevitoria un biglietto al costo di 1 € e scegliere i tuoi cinque numeri vincenti, scelti tra 1 e 55. Aspetta, poi, l’estrazione delle ore 19.00 incrociando le dita, nella speranza di poter portare a casa il milione di euro in palio per ogni biglietto vincente.

Estrazione Million Day oggi 28 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, di anteporre sempre il divertimento alle vincite, dal momento che il demone del gioco è sempre dietro l’angolo e rappresenta una insidia praticamente sempre presente. Buon divertimento, dunque, ed in bocca al lupo.