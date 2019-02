Wings WX, lo smartphone che ti fa guadagnare fino a 250 euro al mese: tutto quello che c’è da sapere.

Per gli amanti della tecnologia, non c’è mai pace. Dal mondo, continuamente, arrivano novità e, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone, ogni modello acquistato dopo poco tempo sembra essere già vecchio. Ma se tra un modello e l’altro spesso ci sono piccole e sottili differenze, quello che vi presentiamo oggi è una vera e propria innovazione. La settimana del Mobile Word Congress di Barcellona sta regalando delle vere e proprie chicche per gli appassionati del settore, prima tra tutti il Wings MinePhone WX. Di che si tratta? Quello che potrebbe sembrare un comune smartphone, è in realtà il primo cellulare al mondo che permette di guadagnare a chi lo possiede semplicemente tenendolo acceso. O meglio è il primo genere criptovaluta.

Wings WX, lo smartphone che ti fa guadagnare semplicemente tenendolo acceso

Questo rivoluzionario smartphone rappresenta una novità davvero interessante. Ancora di più se si pensa che al suo interno c’è un po del nostro paese. L’idea è infatti partita dall’imprenditore italiano Antonio Milio, Ceo di Wings Mobile, azienda spagnola di telefonia.

Ma come funziona esattamente? Il guadagno garantito da questo smartphone avviene attraverso Ethereum, una delle criptovalute più usate e scambiate del web, al pari dei Bitcoin. Il dispositivo infatti è in grado di effettuare “mining” di criptovaluta, e cioè creare valuta virtuale sul principio della Blockchain. Semplicemente tenendolo acceso, questo cellulare porta avanti questa attività e il possessore può accumulare una ricompensa che arriva fino a 2 Ethereum al mese, pari a circa 250 euro. Mica male? Nel momento dell’acquisto del cellulare, avviene la sottoscrizione di un abbonamento tra chi compra e la società produttrice del dispositivo: l’utente può scegliere di sottoscrivere diversi piani e ad ognuno di essi corrisponde un premio mensile di Ethereum, in base alla potenza dell’attività di mining svolta dallo smartphone, che può andare da 100 MH/S a 1000 MH/S. Che dire, lo proviamo?