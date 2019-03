Elisa Isoardi, il messaggio di cordoglio: “Se n’è andato”, postato qualche ore fa.

Qualche ora fa la conduttrice de “La prova del cuoco” Elisa Isoardi ha postato una foto sul suo Instagram per esprimere un messaggio di cordoglio. Si tratta dell’ultimo saluto a Andrea Bizzotto, l’uomo che ha commosso l’Italia per il suo libro dedicato alla figlia. Andrea aveva solo 33 anni e un male contro cui lottava da tempo questa notte l’ha portato via. Andrea appena ha saputo della malattia, ha deciso di raccontarsi in un libro da lasciare alla sua bambina di soli due anni. Il libro, citato anche dalla Isoardi nel suo post, si chiama “Storia di un maldestro in bicicletta”, ed è il modo più dolce che Andrea lascia alla sua bambina affinché possa avere ricordi del suo papà.

Elisa Isoardi, il messaggio di cordoglio: “Se n’è andato Andrea Bizzotto”

L’ex compagna del vicepremier Matteo Salvini nel suo post in memoria di Andrea riporta alcune toccanti parole tratte dal libro: “Quello che più mi mancherà è la mia bambina, Giulia Grace. Nessuno merita un tumore incurabile a 33 anni. Io mi meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola Giulia, portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei. Mi meritavo almeno di lasciarle un ricordo reale di me, non un video o un libro”. Parole che toccano il cuore quelle di Andrea, che dopo circa due anni di calvario, ha smesso di vivere nella notte del 1 marzo. Laureato in ingegneria, cresciuto tra Padova e Bassano, Andrea ha deciso di scrivere il suo libro quando ha capito che per lui non restava più molto tempo. Un testamento d’amore che permetterà alla sua Giulia di conoscere il suo papà, le sue passioni, il loro primo anno insieme. Ma non è tutto. Nel suo seppur sofferente ultimo anno di vita, Andrea ha trovato la forza di rispolverare la sua chitarra per scrivere una canzone alla sua bambina, “From my star”, dalla mia stella.