Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Sanremo Young. Terzo appuntamento con il talent per giovani cantanti condotto da Antonella Clerici. Ecco a voi tutti i dettagli della puntata di stasera.

Questa sera, 1 marzo andrà in onda la terza puntata del talent Sanremo Young. Lo show, alla sua seconda edizione, andrà in onda ogni venerdì fino al 15 marzo. Come successe lo scorso anno, ci saranno 20 ragazzi in gara. Tutti tra i 14 e i 17 anni. I concorrenti si sfideranno sulle note delle canzoni più famose dei Festival di Sanremo precedenti.. Le esibizioni dei giovani saranno valutate da una giuria, denominata ‘academy’. Questa è composta da dieci giurati provenienti dal mondo della musica. In questo modo, il voto dei giudici, unito con quello del pubblico a casa attraverso il televoto, determinerà una classifica finale che decreterà il vincitore. La novità di questa seconda edizione è sorprendente: il vincitore di Sanremo Young potrà partecipare direttamente a Sanremo Giovani 2020.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, venerdì 1 marzo e le anticipazioni delle serie più amate e più seguite — > clicca qui

Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Sanremo Young | Cast e Giuria

Come lo scorso anno, al timone della seconda edizione di Sanremo Young c’è Antonella Clerici. Il direttore artistico è Giammarco Mazzi, il regista Duccia Furzano, il coreografo Daniel Ezralow ed il direttore d’orchestra Diego Basso. I giudici che compongono la giuria sono: Rocco Hunt, Baby K, Rita Pavone, Amanda Lear, Enrico Ruggeri, Giovanni Vernia, Gigi D’Alessio, Belén Rodriguez, Noemi, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli.

Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Sanremo Young | Ospiti

La puntata di questa sera, venerdì 1 marzo, si prospetta ricca di emozioni. Tornerà in prima serata su Rai Uno infatti l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo, ovvero Mahmood che canterà insieme ai ragazzi del talent il suo brano ‘Soldi’. Oltre al vincitore di Sanremo 2019, come ospite ci sarà anche Lorella Cuccarini che sarà protagonista dello Showdown, la fase finale della puntata, in cui dovrà decidere chi salvare tra i concorrenti a rischio eliminazione.