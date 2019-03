La bellissima Paola Caruso, ex concorrente di Pechino Express, pubblica un video sul suo profilo Instagram dove balla con il pancione in bella vista.

Paola Caruso, nota per essere stata una concorrente di Pechino Express, negli ultimi giorni fa molto parlare di se per i contenuti condivisi sul suo profilo Instagram. Proprio qualche giorno fa, aveva fatto impazzire i suoi follower con lo scatto dove era completamente nuda e con in pancione in bella vista. Una gravidanza, la sua, che sta passando dei periodi un po’ burrascosi. In particolare dovuti al padre del bambino che l’ha lasciata agli inizi della sua gravidanza. Tuttavia Paola non si lascia buttare giù e si mostra sul suo profilo social sempre tranquilla e sorridente. Nelle ultime ore soprattutto ha pubblicato un video che ha ricevuto diversi commenti positivi da parte dei suoi follower che aggiungono di trovarla in ottima forma. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE –> Paola Caruso, Domenica Live: Chi è il padre del figlio che porta in grembo? La rivelazione in diretta tv

Paola Caruso balla col pancione: splendido esempio di mamma sexy

Visualizza questo post su Instagram •🎈BABY MAMA DANCE 🎈•🤰👶🏼💃🏼🥰🤣 #paolacaruso #babymamadance#babyma#babymamachallenge#39weekspregnant#sexymama#bailabailabaila#crazymoment#enjoypregnancy#pregnantstyle#funnyvideos#calvinklein #calvinkleinunderwear#blondeisbetter Un post condiviso da Paola Lucia Caruso (@paolacarusoofficial) in data: Mar 1, 2019 at 2:23 PST

Paola Caruso ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove si dedica ad un po’ di “attività fisica” con un ballo definito da lei stessa “Baby mama dance”. La Caruso è infatti incinta di quattro mesi ma come è possibile notare stesso dai contenuti condivisi da quest’ultima, la sua bellezza resta davvero immutata. Oltre la bellezza però, sottolineata anche dai vari commenti presenti sotto il post, molti follower si congratulano per l’enorme scarica di energia che ha anche trovandosi in uno stato interessante.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito dei vari personaggi famosi e dello spettacolo italiano, con un particolare riferimento alla bellissima Paola Caruso, per non perderti mai i dettagli della sua vita, allora CLICCA QUI!