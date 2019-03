La reazione di Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, che utilizza il suo profilo Instagram per rispondere alle storie di Andrea e Roberto.

Parla Teresa Langella, l’ex tronista di Uomini e Donne, ormai stanca delle voci che girano su di lei sul web. In particolare nell’ultima ora, sul suo profilo Instagram, ha condiviso diverse storie per parlare e rispondere ad Andrea e Roberto. Teresa, con dei video girati in macchina, cerca infatti di chiarire alcuni dubbi ma, in particolare, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In primis afferma di voler prendere le distanze da tutto quello che sta succedendo sul web e definisce “bassezza” questi comportamenti adottati da parte di terzi dicendo che: “non rientrano nel mio modo di vedere“. Ma non è finita qui, l’ex tronista ha continuato a sfogarsi.

Teresa Langella, reazione su Instagram: “Prendo le distanze”

Dopo aver chiarito il suo punto riguardo alle varie voci che girano sul web, Teresa conclude lo sfogo facendo soprattutto riferimento al rispetto verso i sentimenti degli altri che invece di essere attaccati, dovrebbero essere difesi. Dalle storie si denota da parte di Teresa una enorme delusione in particolare per i fatti precedentemente accaduti che stanno facendo molto discutere sui social. Infatti l’ex tronista chiude lo sfogo con delle parole molto dure: “A restare in silenzio spesse volte si fa più bella figura”. Adesso non rimane che aspettare la risposta dei diretti interessati, Andrea e Roberto. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

