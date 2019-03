Uomini e Donne, Andrea si pente e ci riprova con Teresa: le reazioni

Aveva fatto discutere e non poco quanto accaduto immediatamente dopo la scelta di Teresa Langella. La tronista di “Uomini e Donne”, infatti, aveva scelto Andrea Dal Corso che, però, in maniera del tutto inaspettata, aveva declinato la sua proposta tirandosi fuori, per così dire. Stando alle notizie che stanno circolando nelle ultime ore, il corteggiatore pare sia tornato sui suoi passi.



A lanciare la notizia è stato il portale “Il Vicolo delle News” secondo cui, per l’appunto, il ragazzo sarebbe pronto a tornare sui suoi passi nel tentativo di riconquistare la donna. A quanto pare, però, a dubitare della sincerità del ragazzo non sono in pochi. A partire, pare, da Gianni Sperti e Mario Serpa, che hanno letto questa sua decisione come un modo per ripulirsi l’immagini, come si suol dire in questi casi.

Uomini e Donne, continua la telenovela Andrea – Teresa

Se queste anticipazioni dovessero trovare conferma, avrebbero certamente del clamoroso, dal momento che la rottura tra i due dopo la scelta era stata a dir poco netta. Stiamo a vedere, dunque, dal momento che, come si suol dire, “chi vivrà vedrà”. In ogni caso, questa telenovela sta andando avanti ormai davvero da tanto, troppo tempo. Nel frattempo, proprio il ragazzo su Instagram ha dato la sua versione a proposito di queste voci: “Io sono tornato da Teresa ma non è vero che non ho dormito e che sono stato male. Non sento di dovermi ripulire di qualcosa dal momento che sono stato solo sincero. Io sono tornato da lei perché voglio conoscerla lontano dalle telecamere dal momento che sento di non essere stato me stesso”.