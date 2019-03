Valentina Vignali in intimo trasparente: il dettaglio fa impazzire tutti

Valentina Vignali si mostra sui social con un completo intimo trasparente che fa impazzire i fan.

Una foto in intimo trasparente ed il suo corpo statuario. Valentina Vignali non smette mai di stupire i suoi fan. Con una foto mozzafiato si mostra in tutto il suo splendore sul suo profilo Instagram personale. La foto in pochissimi minuti colleziona una pioggia di like e commenti positivi. In meno di mezz’ora infatti sono quasi ottanta mila i seguaci che hanno lasciato un cuoricino al post. Il corpo della cestista italiana, si sa, è da far girare la testa. Nella foto postata qualche minuto fa poi, il tutto è esaltato da un completo intimo ad un pezzo che sembra dipinto sulla sua silhouette perfetta. Il completo presenta una particolarità che non è passata inosservata: la parte superiore è totalmente trasparente. Questo dettaglio ha fatto impazzire letteralmente i fan della sportiva italiana che non è nuova a scatti per così dire ‘piccanti’.

Valentina Vignali, foto in intimo trasparente: il dettaglio fa impazzire i fan

La Vignali oramai non è soltanto una delle sportive italiane più apprezzate. Da tempo la cestista è diventata anche una vera e propria star dei social. Il motivo? La sua straordinaria simpatia e soprattuto innegabile bellezza. Oramai la cestista è seguita sul suo profilo Instagram da più di due milioni di utenti che ogni giorno aumentano sempre più. Oltre che di una sportiva dunque, siamo di fronte ad una vera e propria influencer. Spesso infatti Valentina tiene aggiornati i suoi seguaci con scatti della sua vita quotidiana e sportiva. Poi tra una foto a canestro ed una in centro città, di tanto in tanto ecco comparire scatti mozzafiato che fanno impazzire i fan. L’ultimo, come detto, è stato postato qualche minuto fa. In questa foto Valentina posa in intimo trasparente mettendo in mostra le sue curve ed i suoi bellissimi tatuaggi, uno in particolare manda fuori di testa i suoi fan. Stiamo parlando del tatuaggio all’inguine, che in questa foto, per la gioia dei sui followers, si vede benissimo.

