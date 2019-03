C’è posta per te, Giovanna chiede di riabbracciare il padre: la busta si apre

Protagonisti della seconda storia di questa puntata di “C’è Posta per te” sono Giovanna e Simone. Stanno insieme da 10 anni e lei ha avuto una storia dura alle sue spalle. Lui accudisce i figli avuti da lei in una precedente relazione come ha cresciuto suo figlio. Lei non sente con continuità il padre da quattro anni, da quando quest’ultimo ha iniziato una storia d’amore con un’altra donna, Anna. Lei una volta andò a trovare il padre per dare l’ultimo saluto alla defunta nonna ma Anna le impedisce di entrare. Lei chiama il padre che però dice di non avere un cuore. Giovanna è stata cresciuta dai nonni e dalla madre che aveva divorziato col padre, che a sua volta aveva iniziato una storia d’amore con questa donna, Anna.

Dopo averlo conosciuto che aveva 7 anni, non lo ha più visto per tanto tempo. A 13 anni Giovanna ha provato a contattarlo per tanto tempo senza risultati, così lei se la prende con Anna insultandola pesantemente. La offende per telefono. Giovanna, poi, si innamora di un ragazzo ed ha un figlio a 17 anni. Il padre non le dà l’aiuto che chiedeva. La relazione con questo uomo durerà qualche anno ed avrà tre figli prima di incontrare Simone. Giovanna sente il padre solo quando Anna non è presente e si è rivolta a “C’è posta per te” perché, nonostante tutto, vuole avvicinarsi a suo padre a cui sente di essere molto legata.

C’è posta per te, Giovanna chiede di riabbracciare il padre

Mario, il padre di Giovanna, ed Anna non condividono alcune delle cose dette dalla donna. A partire dalla volontà di Anna di non vedere lei. La donna dichiara di non aver mai voluto escludere la ragazza dalla vita del marito, mentre Mario dice di non aver mai detto che non poteva sentire la figlia per volontà di Anna e che la ragazza si è inventata tutto. Inoltre, Anna spiega che era lei a non voler più vedere la ragazza a causa di alcuni suoi comportamenti.

Mario dice a chiare lettere di non provare nulla per sua figlia Giovanna e di non ricordare nemmeno il compleanno di lei. Mario dice di non accettare le scuse della figlia. Il motivo di tutto questo rancore è il seguente: Giovanna non gli ha dato le condoglianze al funerale della madre di lei defunta (quando Mario ed Anna non avevano aperto la porta alla ragazza). Alla fine, però, la busta si apre grazie al lavoro di diplomazia di Maria De Filippi.