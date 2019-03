Chi è Jessica Morlacchi: età, carriera e vita privata della nota cantante

Jesica Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio del 1987 e sin da subito si è avvicinato al mondo della musica, non resistendo al suo fascino. Decisiva, in tal senso, la figura del padre, che a 7 anni la indirizza allo studio del basso, che poi diventerà il suo strumento principale nel corso della sua carriera. A 17 anni, poi, inizia a studiare canto e questa scelta si rivelerà fondamentale nel corso della sua carriera, aprendole le strade ad una vera e propria infinità di soluzioni.

Nel 1998 è tra i fondatori del gruppo degli “Eta Beta”, che poi muteranno il loro nome in “Zeta Beta”. Si tratterà, poi, del nucleo iniziale del gruppo che poi diventerà nel 2000 una vera e propria icona sotto il nome di “Gazosa”.

Chi è Jessica Morlacchi: dai Gazosa alla carriera da solista

Nel 2004 lascia la band ed intraprende la carriera da solista. Nel 2005 Marco Masini le consente, duettando con lei, di arrivare al festival di Sanremo, nella 55a edizione, nella serata dedicata ai duetti. Nel 2013 ha preso parte al famoso talent show “The Voice of Italy”, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante. Sarà, però, eliminata nel corso dei live show del programma. Nel 2019 torna in auge prendendo parte allo show “Ora o mai più” in qualità di concorrente. Ai sedici anni, poi, come da lei stessa confessato, si è ammalata.