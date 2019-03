Chi è Silvia Salemi: età, carriera e vita privata della cantante

Silvia Salemi è una delle protagoniste del programma di Rai Uno “Ora o mai più” condotto da Amadeus. Si tratta del nuovo “talent” per artisti musicali la cui fama è andata perduta nel tempo. Tra i tanti protagonisti del programma c’è appunto Silvia Salemi, conosciuta ai più come la cantante del brano “A casa di Luca”. Ma al momento non tutti sanno chi sia Silvia Salemi e perché partecipi ad “Ora o mai più”. In questo articolo scopriremo molto di più su Silvia Salemi: chi è, età, carriera, vita privata, marito e famiglia.

LEGGI ANCHE –> Chi è Paolo Vallesi: età, carriera e vita privata del cantautore

Chi è Silvia Salemi: età

Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. La brava cantante è nata nei pressi di Siracusa (Palazzolo Acreide) nel 1978, precisamente il 2 aprile. Silvia Salemi ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’90, quando giovanissima era solita esibirsi innanzitutto nei pianobar, poi alle cerimonie ed ai matrimoni, e poi anche nei karaoke di Fiorello. Sin da piccola Silvia Salemi ha sofferto a causa di un grave lutto che colpì lei e la sua famiglia, motivo per cui vide nella musica una via d’uscita per superare questo grande dolore. Infatti sua sorella maggiore, Laura, morì all’età di 5 anni a causa di una rara e aggressiva forma di leucemia. Questo evento ha segnato inevitabilmente la sua infanzia, come raccontato da lei stessa nella sua autobiografia dal titolo: “La voce nel cassetto”.

Chi è Silvia Salemi: carriera e vita privata

La carriera di Silvia Salemi continua sempre negli anni ’90, quando precisamente nel 1995 partecipa e vince al Festival di Castrocaro grazie al brano “Con questo sentimento”. Sempre in quell’anno partecipa all’edizione di Sanremo Giovani, mentre l’anno dopo arriva 5° tra le Nuove Proposte sempre a Sanremo, grazie al brano “Quando il cuore”. Nel 1997 invece partecipa all’edizione di Sanremo per la categoria dei Big, aggiudicandosi il Premio Volare come miglior testo grazie alla canzone “A casa di Luca”, il suo più grande successo discografico. Nel 2003 partecipa nuovamente a Sanremo con il brano: “Nel cuore delle donne”. Nel 2004 si sposa con Gian Marco Innocenti, con il quale ha due figlie: Ludovica e Sofia. Proprio in quell’anno, anche a causa di una delle gravidanze avute, si dedica al mondo della radio conducendo il programma “La mezzanotte di Radio 2”. Nel 2013 partecipa al famoso e seguitissimo programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, “Tale e quale show“, vincendo anche il trofeo come “Migliore voce”. Nel 2019 partecipa al programma di Rai Uno “Ora o mai più”, presentando nella serata finale del 2 marzo il singolo “Era digitale”, che dal giorno seguente sarà disponibile in tutti gli store digitali.

Per tutte le ultime news della nota cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana Silvia Salemi –> CLICCA QUI!