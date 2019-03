Paolo Vallesi: età, carriera e vita privata del cantautore

Paolo Vallesi è uno dei cantanti tornati in auge grazie al programma di Rai Uno “Ora o mai più”. Ma per molti quello di Paolo Vallesi non è un nome molto conosciuto, visto che negli ultimi anni ha avuto un calo di notorietà evidente, cosa che infatti lo ha spinto a partecipare al programma condotto da Amadeus, “Ora o mai più”, dove ex promesse della musica italiana si sfidano per rilanciare se stessi. Tra questi c’è proprio Paolo Vallesi. Ma chi è Paolo Vallesi? In questo articolo scopriremo tutto su Paolo Vallesi, età, chi è, carriera e il motivo della partecipazione ad “Ora o mai più”.

LEGGI ANCHE –> Chi è Lele Pons: età, carriera e curiosità della cantante latino-americana

Chi è Paolo Vallesi: età

Paolo Vallesi nasce a Firenze il 18 maggio del 1964. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica sin da bambino, quando a nove anni inizia a studiare il pianoforte. Inizia ad ottenere i suoi primi successi nel mondo della musica come arrangiatore, svolgendo la sua professione prevalentemente a livello locale, muovendosi tra Firenze e Modena. Alla fine deli anni ottanta, finisce sotto l’ala protettrice del produttore Dado Parisini, il quale gli permette di pubblicare nell’anno seguente il suo primo singolo grazie al quale poi andrà a partecipare anche al programma “Un disco per l’estate”.

Chi è Paolo Vallesi: carriera e vita privata

Paolo Vallesi raggiunge però il massimo della sua fama nel 1992, quanto con la sua canzone “La forza della Vita” si classifica al terzo posto del Festival di Sanremo di quell’anno. Inoltre sempre con “La forza della Vita”, Vallesi si posiziona al primo posto della classifica dei singoli più venduti nel 1992, con oltre 500 mila copie acquistate dai suoi fan. La canzone inoltre viene tradotta e cantata anche in spagnolo, con il titolo “La fuerza de la vida”, aumentando così di gran lunga la notorietà del cantante anche sui mercati discografici internazionali. Dopo aver collaborato con artisti del calibro di Biagio Antonacci, Irene Grandi ed Eros Ramazzotti subito dopo il 1992, nel 1996 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone “Non andare via”. Dopo un periodo d’assenza dalla Tv, Vallesi torna protagonista nel 2005 quando partecipa al programma televisivo e reality Mediaset, La Talpa. Nel dicembre 2015 poi pubblica un nuovo album contenente canzoni inedite, dal titolo: “Episodio 1”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paolo si è sposato giovanissimo, e all’età di 18 anni diventa padre di Francesco. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo ed è uno dei cantautori italiani conosciuti e amati in America Latina e Spagna. Nel 2019 partecipa al programma “Ora o mai più”, aggiudicandosi la vittoria nella quarta puntata del programma condotto da Amadeus.

Per tutte le ultime news sul noto cantautore italiano Paolo Vallesi –> CLICCA QUI!