Gennaro Gattuso, età, carriera, vita privata e quella malattia agli occhi che in pochi ricordano.

Gennaro Ivan Gattuso, per tutti ‘Ringhio’ Gattuso è stato uno dei calciatori italiani più importanti dell’ultimo ventennio. La sua grinta e la sua capacità di gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo lo hanno portato a vincere tra le tante coppe, due Champions League, e soprattuto una Coppa del Mondo. Attualmente allena la sua squadra del cuore, quella che in passato l’ha visto protagonista di tante battaglie in campo, ovvero il Milan. Ma siete sicuri di conoscere tutto di Gennaro Gattuso? Se non volete perdervi ogni dettaglio della sua vita, i suoi esordi, le curiosità finanche alcuni momenti personali molto difficili che non tutti ricordano, allora non vi resta che continuare a leggere.

Leggi anche –> Wanda Nara strepitosa: il riflesso allo specchio mostra il lato B

Per ulteriori news legate all’allenatore del Milan Gennaro Gattuso CLICCA QUI

Gennaro Gattuso: età, carriera, vittorie

Gennaro Ivan Gattuso nasce a Corigliano Calabro il 9 gennaio 1978. Attualmente allena il Milan, la squadra che l’ha visto protagonista in campo in mille battaglie dal 1999 al 2012. Con questa maglia Gattuso ha vinto tantissimo: due scudetti, due supercoppe italiane, due Champions League, due super coppe Uefa, una coppa del Mondo per club e una Coppa Italia. Rino è soprannominato Ringhio per la sua grinta che da sempre l’ha contraddistinto all’interno del rettangolo verde da gioco. Da piccolo cresce, calcisticamente, nelle giovanili del Perugia con il quale fa il suo esordio in Serie A. Prima di essere acquistato dal Milan e fare la storia, passa per la Scozia, dove gioca nel 1997-98 con i Rangers. Nella sua carriera Gattuso ha partecipato a ben tre Mondiali: Corea e Giappone 2002, quello vittorioso di Germania 2006 e Sudafrica 2010. Poi ha disputato due Campionati Europei: Portogallo 2004 e Austia-Svizzera 2008. Ed infine una Confederations Cup nel 2009.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara 10 anni fa: i cambiamenti sono sconvolgenti, ecco com’era

Gennaro Gattuso: vita privata, il matrimonio e quella malattia agli occhi che non tutti ricorderanno

Gennaro Gattuso, prima di diventare calciatore professionista, da bambino aveva un sogno: voler fare il pescatore. In parte, nonostante la brillante carriera da sportivo, Rino ha coronato questo sogno, aprendo una pescheria a Gallarate. Gennaro è sposato con Monica Romano, sorella della giornalista britannica Carla che conobbe in Scozia, quando vestiva la maglia dei Rangers. Gennaro e Monica hanno una figlia di nome Gabriela, nata il 20 giugno del 2004 ed un figlio, Francesco, nato l’8 novembre 2007. Nel 2003 Gattuso si contraddistingue per grande altruismo creando una fondazione ONLUS dal nome Forza Ragazzi che si occupa di aiutare adolescenti calabresi in difficoltà. Una curiosità alquanto unica è legata alla sua persona in Canada, nella città di Oshawa. Lì, la comunità calabrese in onore dell’allenatore del Milan, ha istituito il Gattuso Day che ricorre il 25 giugno di ogni anno. Infine bisogna ricordare anche uno dei momenti più difficili della carriera di Ringhio, ovvero quello in cui, in seguito ad uno scontro fortuito con l’allora compagno di squadra Alessandro Nesta, Gattuso ha riscontrato un grave problema agli occhi. Il calciatore ha dovuto affrontare una dura paralisi del sesto nervo cranico che per molto tempo ha causato grossi problemi alla sua vista: per un certo periodo infatti Gennaro era affetto da dioplia, ovvero vedeva letteralmente doppio.