La bellissima Guendalina Tavassi stupisce tutti con le sue foto sexy su Instagram, ma stavolta risponde il marito infuriato.

Era il 2011 quando Guendalina Tavassi entrò nella casa del Grande Fratello. Sono passati ormai otto anni dalla sua partecipazione al programma e la sua vita si può definire completamente cambiata. Il suo cambiamento più importante è avvenuto sicuramente nell’ambito della sua vita privata. L’ex gieffina infatti dopo aver avuto una figlia, Gaia, dalla relazione con Remo Nicolini quando frequentava ancora il liceo, si è innamorata dell’imprenditore napoletano Umberto D’aponte. La coppia si è sposata nel 2013 e oggi hanno due figli, Chloe e Salvatore. Guendalina inoltre si mostra felice della sua nuova vita soprattutto attraverso il suo profilo Instagram dove vanta ben oltre 700 mila follower e dove lavora come influencer di beauty e lifestyle. Proprio nelle ultime ore però una storia in particolare ha fatto infuriare il marito. Vediamo insieme di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE –> Guendalina Tavassi, costume strettissimo a Dubai: inquadratura choc al mare

Guendalina Tavassi sexy su Instagram, il marito risponde infuriato

La storia pubblicata dall’ex gieffina non è passata inosservata soprattutto per un follower in particolare, il marito Umberto. La storia condivisa mostra Guendalina che sponsorizza dei prodotti mentre si presenta molto sexy con una camicetta sbottonata. Nella storia successiva invece viene mostrato, dalla stessa, il commento del marito a cui non ha fatto per nulla piacere la mise precedente. Infatti il marito Umberto risponde innervosito “Ma se ti abbottoni non succede nulla“. Guendalina tuttavia la prende in maniera scherzosa “Davvero amo? Io invece pensavo che esplodessero. Per quello l’ho aperta” commentando la storia con “Un marito napoletano è per sempre“. Sicuramente è difficile tenere a bada la bellezza dell’ex gieffina ormai madre di tre figli e siamo certi di vedere nei prossimi giorni ancora altre foto e storie dove la ritraggono in tutto il suo fascino.

Per vedere altre notizie, scoop o foto dell’ex gieffina Guendalina Tavassi

–> CLICCA QUI