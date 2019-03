Marco Giallini a Verissimo racconta com’è morta la moglie: il dramma

L’attore Marco Giallini a Verissimo, nella puntata del 2 marzo, si è lasciato andare a drammatiche confessioni. Racconta com’è morta la moglie

Negli studi televisivi di Verissimo Marco Giallini racconta alcuni episodi della sua carriera. Da “Posti in piedi in paradiso” di cui vanta la collaborazione con Carlo Verdone, fino ad arrivare alla svolta ottenuta con “Romanzo Criminale”.

“I provini non mi piacevano, non ne ho fatti tanti perché quando ero giovane ero un po’ troppo agitato. Non accettavo il modo di fare di chi faceva i provini, però ci dovevo andare”. “Devo molto a Valerio Mastrandrea perché quando eravamo giovani mi sponsorizzava molto”

Valerio Mastrandea, collega e carissimo amico con il quale Giallini ha interpretato recentemente “Domani è un altro giorno“, appena uscito nelle sale.

Marco Giallini a Verissimo racconta com’è morta la moglie

Giallini rivela il dolore insostenibile causato dalla morte di sua moglie Loredana a causa di un’emorragia cerebrale.

La loro storia era durata trent’anni. “Quello che è successo, così improvvisamente poi, non si esorcizza. Puoi solo provare a rimuoverlo. So che può sembrare brutto, ma inizio ad andare al cimitero solo adesso. Ancora non posso credere che stia lì. No, non l’ho esorcizzato. Vaglielo a spiega’ a due ragazzini che avevano 12 e 5 anni. Per fortuna ho dei figli di un’intelligenza estrema, hanno preso tutto dalla madre“.

L’attore, infine, rivela di aver rischiato di morire almeno due volte: “Dopo un incidente in moto ero più di là che di qua. Quindi purtroppo so bene cosa sia la morte, e anche per questo vivo la vita in assoluta libertà. Sono un fiume in piena”.

Parole che lo hanno portato a commuoversi di fronte alla Toffanin.

