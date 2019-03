Verissimo, sabato 2 marzo: ecco tutti le anticipazioni e i nomi degli imperdibili ospiti di questa entusiasmante puntata dello show.

Continua l’appuntamento con Verissimo. Anche oggi 2 Marzo, infatti, Silvia Toffanin ci addolcirà questo sabato pomeriggio. Come ogni settimana, quindi, anche nell’appuntamento di oggi ci aspettano delle interviste davvero incredibili. È proprio questo, infatti, il punto forte del programma. Non solo la bellezza e la bravura della padrona di casa. Ma merito anche degli ospiti che, settimana dopo settimana, si alternano nello studio televisivo. E così, se sabato 23 febbraio, abbiamo assistito a delle interviste davvero esclusive. Tra cui quella di Fernanda Lessa. Cosa ci riserverà la puntata di oggi? Come detto anticipatamente, quindi, gli ospiti di oggi sono davvero degli ospiti incredibili. Ma scopriamo nel dettaglio singolarmente.

Verissimo, sabato 2 Marzo | Anticipazioni | Ospiti | Streaming

Alle 16:00 in punto, subito dopo Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin sarà pronta ad aprire una nuova puntata stellare. Come dicevamo, infatti, Verissimo vanta un grande seguito e successo grazie all’incredibile vastità di ospiti. Ma chi si lascerà andare a delle lunghe interviste con la nostra Silvia? Scopriamolo di seguito:

Giorgia. La cantante italiana con oltre ben 25 anni di carriera si lascerà andare alla sua prima intervista televisiva;

La cantante italiana con oltre ben 25 anni di carriera si lascerà andare alla sua prima intervista televisiva; Jasmine Trinca. L’attrice pluripremiata si racconterà a 360° in un’intervista in cui svelerà particolari inedita della sua vita privata e carriera. L’attrice è al cinema con Croce e Delizia insieme ad Alessandra Gassman e Fabrizio Bentivoglio;

L’attrice pluripremiata si racconterà a 360° in un’intervista in cui svelerà particolari inedita della sua vita privata e carriera. L’attrice è al cinema con insieme ad Alessandra Gassman e Fabrizio Bentivoglio; Marco Giallini, regista e attore italiano. L’attore è al cinema con il suo nuovo film Domani è un altro giorno;

regista e attore italiano. L’attore è al cinema con il suo nuovo film Mahmood. Il vincitore di Sanremo 2019 racconterà la sua storia. Riservando, ovviamente, uno spazio per il suo brano Soldi;

Insomma, ve lo avevamo anticipato. La puntata di oggi è davvero imperdibile. Tuttavia, però, se non riusciste a seguirla per impegni, vi ricordiamo che è possibile rivederla in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.