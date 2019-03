Chi è Michelle Lewin, la modella fitness di fama internazionale famosa per i suoi 7 pasti al giorno

Il mondo dei social, su tutti quello di Instagram, sta diventando un luogo virtuale importante per esporre sé stessi, mostrare il proprio talento, le proprie passioni o, semplicemente, la propria bellezza. Oramai il ruolo dell’influencer è un vero è proprio mestiere. Tantissime ragazze, partite dal nulla, si sono ritrovate nel giro di pochi anni ad essere ammirate e seguite da milioni di seguaci. Una responsabilità non di poco conto che, dunque. Lo sanno bene personalità italiane quali Chiara Ferragni, Chiara Nasti, Giulia De Lellis e molte altre ancora. All’estero il fenomeno delle influencer non è meno sviluppato. Tantissime ragazze mostrano la loro passione e riescono a coinvolgere milioni di persone con le loro foto, i loro post e le loro parole. E’ il caso di Michelle Lewin, la bellissima modella fitness di fama internazionale, divenuta famosa grazie al suo corpo e ad una ‘vetrina’ così importante come il suo profilo Instagram.

Michelle Lewin, la modella fitness famosissima su Instagram e per la sua dieta dei sette pasti al giorno

Michelle Lewin è una modella fitness di fama internazionale. Nasce il 25 febbraio del 1986 a Maracay in Venezuela. E’ alta 1,64 cm e pesa 55 chilogrammi. La sua bellezza è molto singolare: presenta infatti un fisico molto scolpito e muscoloso, ma nonostante ciò la sua femminilità non viene meno. La sua è una storia di ribalta. Michelle infatti sin da adolescente aspirava a fare la modella, ma è stata più volte rifiutata per il suo fisico un po’ ‘in carne’. Poi tutto d’un tratto scopre il mondo del fitness e non lo lascia più. Diventando oggi una influencer di fama internazionale con al seguito più di 13 milioni di followes che aumentano di giorno in giorno. Michelle è famosa sul web anche per la sua dieta equilibrata dei 7 pasti, molto leggeri, al giorno. Eccola:

