Chi è Ana Cheri: la modella fitness del momento diventata milionaria grazie al suo fisico da urlo.

Il mondo dei social, in particolare Instagram, sta diventando una ‘vetrina’ importante per esporsi mediaticamente, mostrare il proprio talento, le proprie passioni o, semplicemente, la propria bellezza. Tantissimi influencer sono nati quasi per gioco ed ora si ritrovano con milioni di followers al seguito e centinaia di sponsor che farebbero carte false per accaparrarsi una foto del loro logo affiancato ad una di quelle facce, per così dire, ‘influenti’. In Italia ce ne sono tantissime, la reginetta in assoluto delle influencer è Chiara Ferragni, seguita da Chara Nasti, Giulia De Lellis e molte altre ancora. Milioni e milioni di seguaci pronti ad ammirare le gesta e i consigli di queste star del web. All’estero il fenomeno è, se mai fosse possibile, anche più evoluto. Nascono così influencer planetarie che lasciano a bocca aperta i seguaci per la loro bellezza. Una delle star di Instagram del momento a livello mondiale è sicuramente Ana Cheri che, da sconosciuta, oggi è arrivata a collezionare ben 12 milioni di followes. Un fisico statuario da mozzare il fiato e la passione per il fitness che, è proprio il caso di dirlo, ‘trasuda’ in ogni sua foto.

LEGGI ANCHE -> Chi è Marzia Bisognin: età, carriera, vita privata e curiosità della youtuber italiana

Per sapere tutto ed essere sempre aggiornato su Ana Cheri allora CLICCA QUI

Ana Cheri, la modella fitness che è diventata milionaria grazie ad Instagram

In una speciale classifica, stilata qualche anno fa dal tabloid The Sun, quando Ana contava ‘solo’ 4 miloni di followers emerse un dato davvero impressionante. Ana infatti era al primo posto tra le 10 donne divenute più ricche grazie ad Instagram, con 2,4 milioni di sterline guadagnate in un anno. Ma chi è Ana Cheri e perché è così seguita sui social? Ecco a voi tutte le risposte. Ana è nata nel sud della California ed ha 33 anni. Su Instagram è considerata la dea del fitness grazie al suo fisico statuario e alla sua passione per lo sport.