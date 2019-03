Diletta Leotta in maschera, ma gli occhi di tutti vanno sulla scollatura

La Leotta nazionale è senza ombra di dubbio una delle donne più amate dal popolo italiano. Il motivo di tanta fama è da ricercare certamente nel fatto che ha una bellezza senza eguali e poi anche perché ha imparato a farsi conoscere come presentatrice di trasmissioni legate al calcio, che resta lo sport più seguito dagli italiani per distacco.

Il clima carnevalesco che si respira in questi giorni ha coinvolto anche lei che, infatti, in una foto pubblicata su Instagram si è mostrata con indosso una maschera davvero molto bella. L’attenzione di tutti, però, in maniera del tutto inevitabile si è posata su un altro particolare non di poco conto.

Diletta Leotta in maschera su Instagram

Davvero mozzafiato la sua bellezza ma l’attenzione di tutti non può non essere attirata dalla scollatura in bella vista ed in primo piano. D’altronde, non è poi così raro, per usare un eufemismo, che la bellissima bionda siciliano si mostri così su Instagram. La sua bellezza è senza tempo ed è testimoniata anche dal confronto con il suo passato.