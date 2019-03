Prima e Dopo: Diletta Leotta rifatta? Ecco l’incredibile trasformazione di uno dei personaggi più discussi del mondo dello spettacolo…

Classe 1991 e di origini siciliane, la Leotta ha avviato il suo percorso nel mondo televisivo da nove anni.

La sua carriera televisiva è stata lanciata nel 2010, quando aveva compiuto appena diciannove anni. Grazie alla rete locale Antenna Sicilia.

Nel 2011, ha fatto il suo ingresso nell’ambita casa Mediaset, dove ha potuto condurre Il compleanno di La5, fino a sbaracare, nel 2015 nel mondo dello sport con la conduzione di Sky Serie B.

In seguito, è stata annunciata come conduttrice del programma originale Diletta gol per DAZN. Dal 2019, è conduttrice per la stessa piattaforma di Diletta Gol Stories.

Inoltre, la Leotta ha presentato una nuova linea di cosmetici – Youth Milano – di cui è brand ambassador.

Leggi anche–> Diletta Leotta, il compagno spiazza tutti: “Non la sposerò, ecco perché”

Prima e Dopo: Diletta Leotta rifatta?

La Leotta è indubbiamente una giornalista preparata e anche di bell’aspetto, tanto che ormai rappresenta il sogno proibito di tanti che la seguono e ne apprezzano le avvenenti grazie. Ma Diletta Leotta è sempre stata così bella?

Ad incrementare il sospetto che Diletta Leotta sia rifatta, è una foto che circola sul web che ritrae da giovanissima, quando partecipò alle selezioni di Miss Muretto. La presentatrice appare del tutto diversa da quella che è adesso. E, oltre l’aspetto fisico, pare che abbia cambiato anche il nome. Giulia Leotta è il suo nome di battesimo con cui partecipò al concorso di bellezza.

Il dibattito sui presunti ritocchini di Diletta si è scatenato, ulteriormente, con la sfida social #tenyearschallenge conr cui ha postato le foto che la mostrano nel 2009 agli inizi della sua carriera.

Leggi anche–> Diletta Leotta senza trucco: Scopriamo le differenze insieme

Si aggiunga poi il fatto che in famiglia c’è un medico chirurgo plastico, il fratello Mirko Manola.

“Da fratello e buon siciliano all’inizio certi commenti mi seccavano e le suggerivo di cancellarli. Ma poi ho capito che un personaggio pubblico deve stare al gioco dei cosiddetti leoni da tastiera”.

“Offendere è l’unico modo che hanno per emergere. Diletta è una ragazza molto forte, non si lascia scalfire facilmente”.

Altre polemiche sono nate recentemente con le dichiarazioni della giornalista e conduttrice sportiva Paola ferrari, che in un’intervista a Oggi, parlando delle sue colleghe e riferendosi espressamente a Diletta Leotta, ha dichiarato: “Ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Lo dico come una sorella maggiore e lo ripeto, è molto brava e ha tanta personalità. Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà…”

Sul web intanto circolano tanti commenti e anche meme divertenti che ironizzano sulla trasformazione di Diletta Leotta.