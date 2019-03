Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez in lacrime soccorso dai compagni

Per il fratello di Belen e di Cecilia non è stato certamente facile l’inizio di questa avventura sull’isola dal momento che sono stati tanti i momenti di alti e bassi. Un esempio, in tal senso, è certamente la sua love story con Soleil. Prima, infatti, i due si sono avvicinati e si sono baciati, poi, però a causa di alcuni loro atteggiamenti sono stati in maniera piuttosto dura dagli altri concorrenti. Nelle ultime ore, però, quello che è successo va ben oltre.

L’argentino, infatti, si sente sotto pressione nell’ultimo periodo ed oggi, a quanto pare, non ha retto a questa situazione che sta iniziando a diventare davvero molto pesante. E’, infatti, scoppiato in lacrime, come ha raccontato l’edizione online del “Messaggero”.

Isola dei famosi, Jeremias in lacrime

Queste le parole di Jeremias riportate dal Messaggero che non possono di certo lasciare indifferenti i lettori e spettatori: “Mi manca la famiglia, mi manca il mio piccolo Santi (il figlio di Belen e Stefano De Martino, ndr). Quando tornerò a casa, i grandi saranno sempre uguali mentre i piccoli crescono in fretta e cambiano. Non parlavo mai di questi miei momenti. Adesso ho imparato a lasciami andare”, avrebbe spiegato Jeremias”. Insomma, il momento non è dei più felici e per questo motivo, poi, sono corsi a supportarlo gli altri naufraghi, con Ghezzal e Soleil in prima linea.