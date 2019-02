Il fidanzato di Diletta Leotta spiazza tutti con le sue dichiarazioni in un’intervista a Diva e Donna.

La bellissima Diletta Leotta è fidanzata già da tempo con Matteo Mammì ma, secondo quando rivela l’ex amministratore delegato di Sky, non ha intenzione di sposarla.

Diletta Leotta, il fidanzato spiazza tutti

Il fidanzato di Diletta Leotta, Matteo Mammì, ex amministratore delegato di Sky, ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna ed ha smentito le voci di un possibile matrimonio tra i due.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di una cerimonia tra Diletta e Matteo, ma quest’ultimo ha spiegato durante un’intervista che non ha intenzione di vederla in abito bianco. Ecco le sue dichiarazioni:

“La cosa divertente è che abbiamo saputo che ci sono dei siti di scommesse che hanno dato le quote sul nostro matrimonio, quindi dovremmo farci due calcoli per capire se conviene scommettere anche a noi… Scherzi a parte, stiamo bene così, non è la firma su un pezzo di carta che stabilisce quanto ci amiamo”.

Il matrimonio per la nota conduttrice di Dazn sembra essere lontano ma la Leotta non sembra essere dispiaciuta per quanto dichiarato dal fidanzato. Ha raccontato alcuni dettagli della loro storia d’amore:

“Il mio fidanzato spesso mi consiglia gli accessori e le scarpe da abbinare al vestito che indosso ma altre volte faccio andare la mia fantasia e… faccio dei gran casini”.

Diletta Leotta è molto attiva sul suo profilo Instagram: pubblica spesso fotografie di se stessa riscuotendo l’apprezzamento di molti suoi fan. A contribuire alla sua bellezza è anche la tantissima attività fisica che fa. Grazie alla sua presenza è diventata una delle figure femminili più seguite in Italia.

