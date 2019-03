Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile è di nuovo incinta. Svelato il sesso del terzo figlio in arrivo per l’attaccante della Lazio

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, non è un ex velina, né ha mai lavorato in TV. Jessica e Ciro Immobile sono convolati a nozze il 23 maggio 2014 con un cerimonia celebrata presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, il paesino dove è nata la bella Jessica. Hanno avuto due bambine: Michela nata nel 2013 e Giorgia nel 2015.

Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “È stato come uno tsunami che rade al suolo il passato. Di prima, non esiste quasi più niente. Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici. Ho fatto due figlie e sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna“, ha raccontato a Vanity Fair.

Lui ha capito subito che lei era quella giusta: al loro terzo incontro le disse: “Sarai la madre dei miei figli”.

Il desiderio di Ciro era proprio quello di avere un terzo figlio con la bella Jessica. “Magari un maschietto”.

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile è di nuovo incinta

Un derby che non dimenticherà mai Ciro Immobile. Dopo il rigore segnato l’attaccante di Torre Annunziata dedica il gol alla compagna Jessica Melena, in dolce attesa.

“Dedico il gol a mia moglie, incinta di un maschietto”

Jessica gli ha annunciato il sesso con una scenografia a base di palloncini azzurri. Il giocatore ci ha messo un po’ per capire cosa stava succedendo…

Dopo due femmine, arriva un maschietto che magari ripercorrerà le orme del papà.

Ecco il video postato da Jessica su Instagram

