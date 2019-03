Stasera in Tv, domenica 3 Marzo: su Canale 5 c’è Non Mentire | Trama | Cast | Anticipazioni

Questa sera, domenica 3 marzo, andrà in onda la terza e ultima puntata della fiction di Canale 5 Non Mentire. Protagonisti assoluti della fiction Greta Scarano e Alessandro Preziosi. La serie è incentrata su un mistero da scoprire: un possibile stupro e due verità opposte. Una è quella di Andrea Molinari, interpretato da Alessandro Preziosi: stimato e affermato chirurgo che sostiene di aver trascorso una serata piacevole con la professoressa di suo figlio, Laura Nardini. Tutto normale, se non fosse che Laura accusa il medico di averla sedotta con l’inganno per poi violentarla. Chi dei due dice la verità?

Per tutte le altre informazioni su Non Mentire, il cast e le anticipazioni dell’ultima puntata CLICCA QUI!

Stasera in tv, domenica 3 Marzo: Non Mentire, anticipazioni della terza e ultima puntata

Nell’ultima puntata della serie che andrà in onda questa sera su canale 5, vedremo Andrea Molinari intento a voltare pagine e riprendere in mano le redini della propria vita. Laura Nardini dal canto suo però non intende lasciarlo in pace finché non dimostrerà la sua verità. Tutto cambia quando però Tommaso ( Matteo Martari), le comunica che non potrà più aiutarlo perché è stato sospeso. Tutto precipita quando Laura scopre che il ragazzo, suo ex fidanzato, ha avuto una lunga relazione con l’amata sorella Caterina (Fiorenza Pieri). Laura si allontana da sua sorella, come fa anche il marito Leo (Paolo Briguglia). Anche l’ispettore Vanessa Alaimo (Claudia Potenza) è fermamente convinta della colpevolezza di Molinari, ritenendolo uno stupratore seriale. La donna è convinta che il medico abbia abusato anche di lei dopo averla drogata ma mancano le prove. Prove che Molinari tiene in un luogo sicuro.

La svolta arriva quando la Nardini riesce ad attirare Andrea in un tranello, stordendolo e immobilizzandolo come lui ha fatto con lei. Ma Andrea è abile e riesce a liberarsi, ma grazie all’arrivo di Vanessa, che ha seguito gli spostamenti di Molinari, Laura è salva. Andrea viene arrestato ma scarcerato poco dopo per mancanza di prove contro di lui.

Pochi mesi dopo, Laura vede Andrea passeggiare con una ragazza Irene, e tornano i tormenti. La ragazza non accetta che Molinari sia libero e non abbia pagato le sue colpe. Irene però è in realtà un agente sotto copertura, mandata da Vanessa per incastrare il medico. Come finirà? Appuntamento a stasera per scoprire tutta la verità.

Forse ti interessa anche —>Stasera in Tv, domenica 3 marzo: Che Tempo Che Fa | Anticipazioni | Ospiti