Chi sono i Ditelo Voi: età e carriera del noto trio del programma comico “Made i Sud”, da stasera di nuovo in onda su Rai 2.

I Ditelo Voi sono uno dei gruppi di comici napoletani più famosi nel panorama campano e non solo. Il trio formato da Francesco De Fraia (Napoli, 14/11/1969), Domenico Manfredi (Napoli, 11/07/1970) e Raffaele Ferrante (Napoli, 07/07/1970), anche quest’anno sarà una delle colonne portanti del programma comico prodotto dalla Rai di Napoli e che va in onda su Rai 2, Made in Sud. Dal 4 marzo infatti il programma andrà in onda ogni lunedì alle ore 21:20 con la conduzione di Fatima Trotta e Stefano De Martino. Ma chi sono i Ditelo Voi? In questo articolo scopriremo molte notizie sui Ditelo Voi: chi sono, età, carriera.

LEGGI ANCHE –> Chi è Fatima Trotta: età, carriera e vita privata della conduttrice

Chi sono i Ditelo Voi: età e carriera del trio comico

Il trio formato da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, ha visto la sua nascita nel 1995, quando dopo vari spettacoli in giro per la Campania, nel 1997 iniziano il loro percorso con TeleGaribaldi, poi con la trasmissione Avanzi Popolo in onda nel 1999 su TeleNapoli. Da qui il boom per i Ditelo Voi, dove grazie alla loro finta telenovela “Orip Orap” raggiungono un gran numero di spettatori, facendola diventare poi un programma a se stante nel 2000 sempre su TeleNapoli. La carriera dei Ditelo Voi continua a gonfie vele quando nel 2002 partecipano alla trasmissione di Gianni Morandi Uno di noi, e nel 2004 all’ultima edizione di Super Ciro. Nel 2008 I Ditelo Voi tornano in teatro con lo spettacolo Triccheballacche. Da quel momento I Ditelo Voi conoscono una notevole notorietà a livello nazionale, visto che fanno parte di programmi come Colorado Cafè su Italia 1 e di Tribbù su Rai 2, oltre che del programma di Radio Kiss Kiss, Pelo e Contropelo. Dal 2013 fanno parte in pianta stabile del cast del programma comico di Rai 2 Made in Sud, dove grazie alla loro sitcom “Gomorroide”, hanno un notevole successo anche grazie alla riproposizione degli sketch sui social e su Youtube. Nel 2017 sono registi e attori nel film Gomorroide, uscito al cinema nello stesso anno.

Per ulteriori news sul programma comico “Made in Sud”, sui suoi conduttori, comici e ospiti –> CLICCA QUI