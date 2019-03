Chi è Fatima Trotta: età, carriera e vita privata della nota conduttrice del programma comico “Made i Sud”, da stasera di nuovo in onda su Rai 2.

Dopo l’ultima edizione del 2017, sembra proprio che Made in Sud stia per ritornare andare in onda. Come abbiamo annunciato già tempo fà infatti, il programma comico torna stasera in tv, in onda su Rai 2 alle 21:20. A condurre il programma ritroveremo la simpatica Fatima Trotta, storica conduttrice del programma fin dal suo inizio, insieme alla bellissima Elisabetta Gregoraci e affiancate da una new entry, Stefano De Martino. La Trotta ha fatto il suo esordio in televisione nel 2008 ma prima di arrivare al programma comico, ha avuto un suo percorso artistico. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla nota conduttrice napoletana.

Chi è Fatima Trotta: età, carriera e vita privata

Fatima Vittoria Trotta, attrice e conduttrice televisiva italiana, è nata il 2 luglio 1986 a Napoli. La sua carriera inizia nel 2005 quando partecipa come “raccomandata d’Italia” alla trasmissione televisiva “I raccomandati”, programma condotto da Carlo Conti. L’anno successivo ha la possibilità di partecipare ad una soap opera molto conosciuta, “Un posto al sole”, per ben 8 puntate. Successivamente viene ingaggiata dalla compagnia del Teatro Tam Tunnel di Napoli, dove inizia a condurre uno show comico “Si…Pariando”, che dal 2007 a oggi continua a registrare un discreto successo. Nel 2008 arriva il debutto televisivo all’interno del programma “Made in sud” al fianco dell’inseparabile coppia Gigi e Ross, in onda sul canale Comedy Central. Il format diventa lo spettacolo di punta della rete, che decide di tenerlo nei suoi palinsesti per cinque edizioni. Nel 2012 “Made in Sud” passa in seconda serata su Rai 2. Dal 16 settembre al 28 ottobre 2016 è concorrente della sesta edizione del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Il successo ottenuto grazie allo show comico le permette di ottenere delle piccole parti in alcuni film: “10 regole per farla innamorare”, “Colpi di fortuna” e “Matrimonio al sud”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Trotta è sposata dal 2016 con Luigi De Falco.

