Non mentire, seconda stagione in arrivo? Le ultime news da Mediaset

La prima stagione della nota serie TV “Non mentire”, una sorta di remake italiana della serie inglese “Liar”, sta riscuotendo un successo in termini di ascolti non di poco conto e per questo motivo si sta pensando in maniera piuttosto concreta di proporre anche una seconda stagione. In Inghilterra, infatti, ci sarà il continuo ed ora bisogna vedere se anche in Italia accadrà lo stesso. Inoltre, bisogna anche vedere se, eventualmente, verrà trasmessa ancora su Canale 5 oppure no.

Una delle domande più diffusa è quella relativa ai tempi che potrebbero essere trattati dalla seconda stagione di questa serie TV. Per molti, il tutto potrebbe partire dall’omicidio di Andrea Molinari. Chi ha ucciso questo personaggio interpretato da Alessandro Preziosi? Una delle sue tante vittime? O ci sono dei segreti ancora da rivelare. Insomma, potrebbe essere una stagione finalizzata a scavare ancora più a fondo nella realtà.

Non mentire, seconda stagione? Le ultime da Mediaset

Al momento non ci sono notizie ufficiali a proposito del continuo di questa serie Tv ma un indizio importante può essere nel gradimento espresso a tal proposito da Mediaset. Queste le parole di Greta Scarano: “Siamo felici che sia stata capita, Non mentire è l’esempio di come l’audiovisivo di qualità possa trattare temi d’attualità in modo intelligente”.