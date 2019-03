Chi è Peppe Laurato, il comico di Made in Sud: vita, carriera e associazione Onlus

Peppe Laurato classe 1978 è un cabarettista comico e attore italiano che troviamo tra le fila dei comici del famoso programma di divertimento Made In Sud, oggi condotto da Stefano De Martino. Ma chi è Peppe Laurato? Conosciamolo meglio.

Made in Sud, Peppe Laurato: la carriera

Laurato ha debuttato in teatro nel 1996 insieme a Alessandro Siani e Francesco Albanese creando un irriverente trio comico che ha ottenuto grande successo. Dopo aver incontrato e conosciuto, il produttore dello show Made in Sud, insieme a Siani e Albanese ha iniziato a portare in scena uno sketch dove interpretava Ivana, una ragazza vestita di giallo che impazziva d’amore per il personaggio interpretato da Alessandro Siani. Il suo successo prosegue e ancora oggi lo vediamo a Made in Sud da solo.

Peppe Laurato e Massimo Borrelli: l’Onlus Voglio il Massimo

Prima però la carriera di Peppe Laurato è stata all’insegna del successo soprattutto per aver lavorato per tanti anni con Massimo Borrelli dando vita al duo comico due per due, debuttando proprio nel 1999 e partecipando a diversi show comici come Colorado Caffè e nuovamente Made in Sud. Proprio in questo spettacolo i due interpretavano due poliziotti imbranati che si scontravano in modo molto simpatico e irriverente. Tutto questo è durato fino alla morte di Massimo Borrelli nel maggio 2016 dopo aver lottato lungamente con un tumore al pancreas. Dopo la sua morta la moglie di Borrelli insieme a Peppe Laurato fondò l’Associazione Onlus “Voglio il massimo” di Massimo Borrelli Onlus per aiutare i malati di tumore al pancreas.

Made in Sud: Peppe Step, il personaggio di Peppe Laurato

Laurato dopo la morte del compagno ha portato in scena tantissimi spettacoli nei quali ha cercato di far riflettere il suo pubblico sul valore del sorriso e su tutto quello che gli ha insegnato il compagno della sua vita artistica, Massimo Borrelli. Oggi lo troviamo nuovamente nel cast di Made in Sud dove interpreta da solo o accompagnato dalla sua amica e collega Rosaria Miele il buffo palestrato Peppe Step.

