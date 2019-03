Belen Rodriguez e Stefano De Martino: arriva un inaspettato annuncio che svela tutto sul loro rapporto

Negli ultimi giorni si è sentito molto parlare di un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. E’ vero, i due sono apparsi molto vicini in diversi video e foto che sono spuntati sul web. Inoltre, un’analisi di Alfonso Signorini a Domenica In ha fatto addirittura ipotizzare che i due aspettassero un figlio, un fratellino da dare a Santiago. Ma va anche detto che Stefano De Martino aveva già parlato chiaro nell’intervista rilasciata a Mara Venier: “E’ una di quelle storie irrisolte. Non ho problemi ad abbracciare la madre di mio figlio”. Insomma, ci faceva intendere che, sì, si vogliono ancora molto bene ma che non stanno insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: l’annuncio

Non stanno più insieme da un pezzo. Si sono rifatti una vita, hanno conosciuto altre persone. Stefano De Martino, per esempio, sta per cominciare una nuova avventura alla conduzione di Made in Sud. Belen Rodriguez sarà a Sanremo Young, oltre che a tutti quegli shooting fotografici in cui si è immortalata ultimamente.

Per ulteriori news su Belen Rodriguez, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le foto più belle ed audaci su Instagram –> clicca qui

Tuttavia, è arrivata anche una confessione di Stefano De Martino a Il Fatto Quotidiano: “Di vero c’è poco o niente. Se ci fosse qualcosa di vero ci sarebbero delle mie dichiarazioni virgolettate. Ma non ce ne sono poiché preferisco parlare di lavoro e preferisco che l’attenzione si focalizzi su quella parte di me su cui sto investendo tante energie. Da parte mia non c’è nessun tipo di contributo”. Queste le parole di Stefano De Martino circa la vicenda che lo vede al centro di diverse notizie di gossip nell’ultimo periodo. Per ora, almeno per ora, tra loro non c’è nient’altro che un bellissimo rapporto di stima reciproca. Sono stati insieme ed hanno un figlio in comune: da persone mature e responsabili quali sono riescono a creare momenti di serenità in cui sono tutti insieme. Come quelli che abbiamo visto all’aeroporto.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez Stefano De Martino: il messaggio che spiazza tutti

Belen Rodriguez e quei viaggi in Argentina

Quei viaggi in Argentina, uno dietro l’altro: due in tutto. Belen Rodriguez ha raggiunto la sua amica forse per allontanarsi un po’ da tutti i rumors italiani. Per isolarsi e magari ritrovare sé stessa. Non è in un momento molto sereno, l’ha fatto intendere più volte tramite i social. Così, con la sua biondissima e bellissima amica, ha trascorso qualche momento di assoluta spensieratezza in Argentina.

Tornata in Italia ha ritrovato il suo piccolo Santiago, che l’aspettava a braccia aperte. Abbiamo visto tutti il momento in cui si sono ritrovati, quand’erano a terra che si abbracciavano e si baciavano. Ed ha ritrovato anche Stefano De Martino che, pur essendo molto impegnato, non le fa mai mancare qualche coccola.