Chi è Rosaria Miele: età, carriera e vita privata dell’attrice comica di Made in Sud. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice comica.

Rosaria Mele è un’attrice comica, fa parte del Cast di Made in Sud che, dopo un anno di pausa, torna più innovativo che mai su Rai Due a partire dal 4 marzo. Rosaria ricopre il personaggio di “Miss Illude” e fa divertire davvero tutti.

Chi è Rosaria Miele: età, carriera e vita privata

Rosaria Miele è nata il 22 novembre 1989 in un quartiere di Napoli, San Giovanni a Teduccio. Nella sua città ha iniziato a muovere i primi passi verso il mondo del cabaret.

Ha partecipato a molti laboratori teatrali a livello amatoriale. Ha fatto parte di un’associazione onlus, dove ha insegnato ad andare sempre oltre l’apparenza ed il pregiudizio.

Nel 2013 ha conosciuto Nando Mormone, il produttore di Made in Sud. Solo nel 2016 è approdata nel famoso programma televisivo comico che va in onda su Rai Due.

Rosaria è famosa per la sua simpatia e per essere il personaggio “Miss Illude” in Made in Sud: una bella attrice in carne che porta le vesti di Miss Italia. Il messaggio che vuole mandare la napoletana è che ognuno è speciale, al di là della taglia o dei kili che ha.

Rosaria Miele è molto tifosa del Napoli. Infatti in un’intervista dichiarò di avere il costume celeste anche perchè è il colore della squadra partenopea.

