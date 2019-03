Alessia Marcuzzi, lo spacco del vestito è esagerato: si vede di fatto tutto

La Marcuzzi è certamente una delle donne più ammirate in senso assoluto della televisione italiana e certamente la sua bellezza praticamente senza eguali ha contribuito a questo suo successo. Nella serata di ieri ha come al solito fatto la sua bellissima parte in conduzione del noto programma “L’isola dei famosi” ed anche in questo caso il vestito ha attirato in maniera inevitabile l’attenzione dei più.

A rincarare la dose, come si suol dire, è stata poi lei stessa, che ha condiviso con i suoi 4 milioni e più di seguaci uno scatto che la ritrae prima di andare in diretta. E lo spacco del vestito in maniera assolutamente inevitabile ha lasciato tutti i fan di stucco.

Alessia Marcuzzi, spacco del vestito esagerato

Lo spacco del vestito viene accentuato nella foto in questione dalla posa che la show girl assume nello scatto e davvero non può lasciare indifferente i suoi seguaci. La sua bellezza, d’altronde, è praticamente proverbiale e negli anni non è per niente andata a diminuire. Ed il suo successo nel mondo televisivo ne è la prova.