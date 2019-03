Alessia Marcuzzi PRIMA E DOPO. La conduttrice dell’Isola dei Famosi pubblica alcuni vecchi scatti. Ecco le sue foto da bambina

A poche ore dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Alessia Marcuzzi, condivide con i suoi seguaci alcune fotografie del suo passato.

La showgirl romana è molto seguita sui social. In particolare, il suo profilo Instagram è quello più aggiornato. Attualmente conta ben 4 milioni di followers e più di quattromila scatti pubblicati, che ritraggono Alessia in vari momenti della sua vita con la sua famiglia e durante i dietro le quinte dei suoi programmi.

Alcune di queste foto, recentemente hanno anche scatenato varie polemiche sul web. In particolare quando Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto con le gambe divaricate. I followers le si sono praticamente rivoltati contro ed hanno cominciato a rivolgerle offese d’ogni genere.

Alessia Marcuzzi PRIMA E DOPO: ecco le sue foto da bambina

Forse, per rimediare ai numerosi commenti ricevuti per gli scatti recenti, la conduttrice ha condiviso con i followers alcuni scatti del passato che la ritraggono durante le vacanze dell’infanzia, in pieno stile Isola dei Famosi: “Stasera c’è l’Isola e io sono già pronta“, scherza nella didascalia.

La showgirl è riconoscibilissima e ha, questa volta, scatenato la tenerezza del mondo di Instagram: in molti hanno commentato dicendola che somiglia tantissimo alla figlia Mia, avuta nel 2011 dall’ex compagno Francesco Facchinetti

Madre e figlia condividono, infatti, lo stesso taglio degli occhi, gli stessi capelli e la medesima espressività.

GUARDA QUI LE FOTO:

