Estrazione Million Day oggi 5 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Senza ombra di dubbio il Million Day è uno degli appuntamenti giornalieri più apprezzati in senso assoluto in Italia. Non a caso, infatti, sono davvero tanti gli italiani che ogni giorno tentano la fortuna. A fare la differenza, in tal senso, non possono che essere i seguenti aspetti. Innanzitutto il fatto che in palio c’è una cifra da capogiro pari ad un milione di euro, ma non va sottovalutato anche il fatto che, essendo un appuntamento quotidiano, aumenta di giorno in giorno la fame di vittoria. Insomma, ha tutti gli ingredienti per diventare una sorta di appuntamento quotidiano non di poco conto.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del fantastico Million Day, una delle estrazioni in senso assoluto più amate dagli italiani, e più in generale su tutte le diverse lotterie che si tengono in Italia ogni singolo giorno, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 5 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 5 marzo | Come si gioca

Per prendere parte a questa lotteria non dovrai fare altro che acquistare un biglietto in una ricevitoria e scegliere cinque numeri compresi tra i 1 e 55.Il costo di un singolo biglietto è pari a 1 € e potrai scegliere autonomamente quanti acquistarne. Ogni giorno, poi, alle ore 19.00 avviene l’estrazione.

Estrazione Million Day oggi 5 marzo | Gioca responsabile

Al di là della bellezza del gioco e del divertimento, oltre che delle possibilità di vincere cifre importanti, ricorda sempre di giocare in maniera responsabile. Il demone del gioco, infatti, può giocare in tal senso scherzi non molto graditi. Questi i numeri estratti ieri 4 marzo.