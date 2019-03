Londra, attimi di paura: ritrovati 3 pacchi esplosivi sospetti

La notizia è giunta pochissimi istanti fa. La polizia di Londra ha individuato tre pacchi sospetti contenenti dell’esplosivo. Si vaglia, quindi, l’ipotesi di attentato terroristico. Soprattutto perché tali pacchi sono stati ritrovati in luoghi molto affollati. Tra cui la stazione di Waterloo. E l’aeroporto di Heathrow e City. Ovviamente, per adesso non c’è nulla di certo. La polizia locale, infatti, ha aperto un’indagine. Proprio mirata alla scoperta di un possibile collegamento tra i due eventi. Fortunatamente non ci sono feriti.

