Nadia Toffa, l’annuncio toccante: “Non l’avrei mai detto, ma è successo”

Nadia Toffa ha appena annunciato su Instagram una notizia splendida: di cosa si tratta? Beh, di un qualcosa che lei stessa dice non si sarebbe mai aspettata nella vita. Dev’essere un traguardo veramente molto importante per la nostra Iena preferita. “Sono finita su Spotify”, esordisce nel post su Instagram. Un post in cui annuncia che la sua canzone, quella che ha composto non molto tempo fa, è finita su Spotify. Ovvero, una delle app per ascoltare musica più famose al mondo.

Nadia Toffa è visibilmente emozionata in questo post che ha pubblicato su Instagram. Non poteva mancare, ovviamente, lo screen della playlist che ha appena aggiornato con le sue canzoni preferite.

Nadia Toffa, l’annuncio emozionante: “Non l’avrei mai pensato”

Nadia Toffa ha un annuncio da fare ai suoi fan oggi. Sì, un annuncio che riguarda la canzone che ha pubblicato pochi giorni fa. Una canzone che è subito finita su Spotify. Ecco, intanto, le sue parole: “Buongiorno amici speciali. Che emozione stamattina quando mi sono aggiunta alla mia playlist personale che ho sul cellulare!

Chi l’avrebbe mai detto che sarei finita su spotify e le altre app per la musica?! Io no!! Sinceri…chi di voi avrebbe scommesso su di me? io no, giuro!. Un bacio briciola ma prezioso come un diamante a tutti”.

Tantissimi i commenti che hanno scritto i suoi follower al post che segue. Ve ne citiamo alcuni: “Sei la nostra forza”, “Sei fortissima Nadia, continua così”. Oppure: “Se fosse andata a San Remo avrebbe vinto perché la canzone è bella è orecchiabile e si canta subito”. Certo, non manca qualche hater che deve per forza dire la sua anche in momenti toccanti come questo. Purtroppo, è una categoria di persone che esiste da quando esiste il web 2.0 e sarà difficile limitarla.

