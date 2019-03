Fabrizio Corona si giustifica con Riccardo Fogli: “Non sono così nell’anima”

Aveva fatto discutere e non poco l’ospitata, per così dire, di Corona all’Isola dei Famosi, con l’ex re dei paparazzi presente per spiegare la sua versione dei fatti. Il suo magazine, infatti, aveva dato la notizia del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli nei confronti del marito. La voce è stata smentita da più parti, ma ha inevitabilmente sollevato un polverone. L’ex di Nina Moric è stato attaccato duramente, anche dalla sua ex Belen Rodriguez, e per questo ha voluto replicare.

Questa la versione offerta da Corona su Instagram, in modalità storie: “Mi sembrava di essere stato chiaro. Faccio l’imprenditore ed ho questo magazine online che gestiscono i miei ragazzi che hanno dato questa notizia. Una trasmissione in prima serata ci ha invitato perché Riccardo Fogli diceva determinate cose sull’autore dell’esclusiva. Per questo ci siamo presentati. Odio i perbenisti pronti a puntare il dito”.

Fabrizio Corona si giustifica con Riccardo Fogli

Così ha continuato: “Nel mondo dello spettacolo, se vuoi farne parte, sacrificando la tua vita per la celebrità, devi essere pronto a tutto quello che ti arriva. Altrimenti fai una vita normale. Quando sposo una causa di gruppo ci metto la faccia, anche se magari non è eticamente corretto. Non sono così nell’anima, o se lo sono non posso più cambiare”.