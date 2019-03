Nina Moric difende Corona e attacca Belen: “Con quello che mi hai fatto…”

Si è sollevato un vero e proprio polverone dopo l’ospitata di Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi. L’ex re dei paparazzi ha, infatti, ribadito al veridicità, secondo lui ed il suo magazine, della notizia relativa al presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli nei confronti del marito. La cosa, per i toni ed i termini usati, non è piaciuta a molti, che hanno ribadito poi sui social tutto il loro “disprezzo”.

Tra questi, ha fatto molto rumore Belen Rodriguez che non le ha certo mandate a dire al suo ex compagno. Proprio, però, al messaggio della modella argentina è arrivata una dura replica firmata Nina Moric che ha “difeso” il suo ex marito.

Nina Moric contro Belen Rodriguez

La modella e show girl croata ha mandato un duro messaggio alla collega argentina riferendosi a quanto accaduto nel loro passato: “Gioia, ricorda quello che tu hai fatto a me. Mio figlio, all’epoca, aveva solo cinque anni. Sai com’è, la ruota gira, ma tu sei l’ultima persona che può fare la morale”. Insomma, si tratta di una polemica che si sta allargando a macchia d’olio e che promette ancora tanta tensione.