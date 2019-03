Andrea Dal Corso e Teresa di nuovo insieme? Spunta un chiaro indizio

La decisione presa da Andrea Dal Corso di sottrarsi, per così dire, alla scelta di Teresa rifiutando di iniziare una storia con lei dopo la fine dell’avventura di lei a “Uomini e Donne” aveva fatto discutere e non poco. Oltre a provocare un enorme dolore nel cuore della povera Teresa. Negli ultimi giorni, però, si sta parlando in maniera sempre più insistente di un ritorno di fiamma tra i due.

Il corteggiatore, infatti, aveva dichiarato a chiare lettere di avere intenzione di conoscere la donna lontano da occhi indiscreti e dalle telecamere ed ora a quanto pare anche lei potrebbe essere pronta a fidarsi nuovamente di lui.

Andrea e Teresa tornano insieme? Spunta l’indizio

Non si sa quanto queste voci di un avvicinamento tra i due siano vere, ma è da registrare il fatto che il ragazzo sia tornato a seguire Teresa su Instagram e questa è certamente una prova del fatto che quanto meno la freddezza tra i due stia diventando sempre più nient’altro che un ricordo. Da vedere come questa situazione andrà ad evolversi.