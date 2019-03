Pietro Tartaglione sbotta all’interno delle sue storie affermando: “Damante tu sei uno scemo”. Le storie fanno riferimento a delle accuse ricevute.

A quanto pare la lite tra Tartaglione e la De Lellis non riesce a trovare una fine. A parlare questa volta è quello che secondo le ultime indiscrezioni è di nuovo il compagno di Giulia De Lellis, Andrea Damante. Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne sembra essersi inserito all’interno della discussione con delle parole pesanti rivolte a Tartaglione tramite dei messaggi su Whatsapp. Tartaglione ha infatti rivelato tramite una storia su Instagram che Andrea Damante gli ha mandato messaggi sul suo numero di Whatsapp definendolo una “checca”, completando il testo con altre parole pesanti contro di lui, che però Tartaglione ha preferito non mostrare nella storia su Instagram.

Pietro Tartaglione sbotta: “Damante tu sei uno scemo”

Paolo Tartaglione ha poi ulteriormente risposto a questi messaggi inviatogli su Whatsapp da Andrea Damante tramite un videomessaggio pubblicato sempre su una sua storia di Instagram. Queste le parole di Tartaglione: “Sapete qual è il vero problema? Il vero problema è che qualcuno dimentica che su questa terra siamo solo di passaggio, e che voi non siete nessuno, proprio come noi. Come tutti quelli che stanno guardando queste storie. Quindi siate più umili, smettetela di avere manie di onnipotenza perché avete più followers degli altri, non siete nessuno! Ricordatevi di chi eravate 2 anni fa e 3 anni fa. Smettetela di sentirvi migliori degli altri, perché non siete nessuno! Qua siamo tutti uguali“. Tartaglione a questo punto continua il discorso facendo riferimento ai messaggi di Andrea Damante e rivolgendosi proprio a lui: “Mi hai scritto checca nei messaggi, ma tu sei solo uno scemo! Non sei nessuno, torna coi piedi per terra“. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!

