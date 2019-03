The Voice 2019, si vocifera il nome del quarto giudice. A quanto pare Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha una preferenza.

E’ pronto a ritornare in onda su Rai 2 il popolare talent musicale The Voice. Quest’anno il programma vedrà come conduttrice per la prima volta Simona Ventura. Per la conduttrice si tratta di un grande ritorno in Rai, dopo aver condotto vari programmi di successo sulla rete Mediaset come l’ultimo Temptation Island. Tra i giudici del noto talent sono previsti, secondo varie indiscrezioni, Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno. Tuttavia continuano a circolare nomi riguardo all’ultimo giudice, dopo le varie discussione su Sfera Ebbasta. A quanto pare il neo direttore Carlo Freccero punta molto su questo talent e avrebbe delle preferenze anche per quanto riguarda i giudici. Sicuramente con l’arrivo della Ventura come conduttrice aumenterà l’interesse del pubblico, ma Freccero vuole riservare comunque un cast di giudici all’altezza delle aspettative del programma.

The Voice 2019, si vocifera il nome del quarto giudice

Secondo quanto riportato dal sito TvBlog, il nome a sorpresa sarebbe quello di Carla Bruni, l’ex première Dame. Una presenza, quella di Carla, che darebbe sicuramente un tocco in più soprattutto di internazionalità alla trasmissione. La Bruni, oltre ad essere stata una delle modelle più famose al mondo, era anche una rinomata cantante riuscendo ad ottenere un ottimo successo con il suo primo album totalmente in lingua francese. Resta ovviamente da chiarire questo piccolo dilemma se Carla Bruni deciderà o meno di accettare di tornare in Italia per fare la giudice di The Voice. Per il momento infatti il suo dissenso va per la maggiore. Non vi è inoltre ancore certezza per quanto riguarda gli altri nomi, ma sicuramente a breve ci saranno maggiori delucidazioni dato che manca poco all’inizio del programma condotto da Simona Ventura.

