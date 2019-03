Anticipazioni Porta Rossa 2 puntata oggi 6 febbraio 2019.

Torna questa sera, 6 marzo 2019, l’appuntamento con la Porta Rossa 2. La fiction di Rai 2 è arrivata ormai alla quarta puntata con ancora tantissimi enigmi da risolvere. Come protagonisti troviamo ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nei panni di Leonardo Cagliostro ed Anna Meyer.

Trama Porta Rossa 2: cosa sapere

La trama della porta rossa parla di Leonardo, ispettore della polizia, morto durante un’indagine che però non ha superato questa famigerata Porta Rossa che si dice separi e il mondo dei vivi da quello dei morti. Leonardo Infatti è rimasto come uno spirito sulla Terra allo scopo di salvare la moglie Anna che dovrebbe avere una sorte simile alla sua. L’unico modo che ha per parlare con gli uomini vivi è tramite Vanessa, una medium che aiuta Leonardo nelle indagini.

Anticipazioni Porta Rossa 2 oggi, 6 marzo 2019

La quarta puntata di questa sera di mercoledì 6 marzo 2019 andrà in onda come sempre alle 21:00. Le anticipazioni dell’episodio che vedremo riguardano la ricerca continua del rapitore della figlia di Leonardo. Le prove intanto inerenti il caso ora risultano essere falsate e Anna intanto sembra essere sparita nel nulla. Ma invece con l’aiuto di Stella sta continuando la sua ricerca analizzando un biglietto scritto da Piras prima di morire. Successivamente vedremo Jonas tormentato dai flashback avuti con Cagliostro mentre si trovava in coma e proprio per questo motivo parla di dei suoi pensieri prima con Silvia poi con Stefano Rambelli che ritiene essere l’uomo che ha sparato e che lo ha costretto al coma.

Cast La Porta Rossa 2: protagonisti

Leonardo Cagliostro,Lino Guanciale

Anna Mayer in Cagliostro, Gabriella Pession.

Vanessa Rosic, Valentina Romani.

Valerio Lorenzi, Fausto Maria Sciarappa.

Stefano Rambelli, Antonio Gerardi.

Stella Mariani, Elena Radonicich.

Antonio Piras, Ettore Bassi.

Diego Paoletto, Gaetano Bruno.

Eleonora Pavesi, Cecilia Dazzi.

Stefania Pavesi, Alessia Barela.

Raffaele Gherardi, Raniero Monaco di Lapio.

Filip Vesna, Pierpaolo Spollon.

Jonas Sala, Andrea Bosca.

Elvio Mayer, Tommaso Ragno.

Adele Mayer, Daniela Scarlatti.

Beatrice Mayer,Lavinia Longhi.

Helke, Catrinel Marlon.

