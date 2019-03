Porto – Roma in diretta streaming GRATIS, no roja directa

E’ un momento a dir poco delicato per la Roma, che deve rimettere insieme i cocci in poco tempo dopo il KO pesantissimo nel derby dal momento che questa sera si giocherà praticamente la stagione. I giallorossi, infatti, andranno di scena allo Estadio do Dragao di Porto per difendere il vantaggio ottenuto nel match d’andata di questi ottavi di finale per ottenere il pass per i quarti.



Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione in Tv giorno per giorno, con un particolare riferimento agli eventi legati al mondo del calcio, della Serie A e della UEFA Champions League, allora CLICCA QUI!

Sono sarà, però, per niente facile, dal momento che in casa i Dragoni sono una brutta gatta da pelare ed il risultato maturato all’Olimpico lascia tutto apertissimo. La squadra di Eusebio Di Francesco ha sì vinto, ma il 2-1 lascia ogni discorso molto aperto.

Porto vs Roma: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita in questione è praticamente imperdibile per tutti gli appassionati del mondo del calcio e sarà trasmessa, come al solito, sui canali di Sky Sport. Non è tutto, però. Già, perché la gara potrà essere seguita anche su RAI Uno. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00, ma dalle ore 20.30 partirà il pre partita. Dopo il fischio finale, invece, lungo post partita, con tante interviste esclusive. Per seguirla in streaming, in conclusione, ricorda che potrai usufruire dell’app di Sky Go riservata, però, solo ai clienti che hanno già un abbonamento con Sky. Dopo lo spettacolo di ieri sera con Real Madrid – Ajax, speriamo in un’altra serata entusiasmante.