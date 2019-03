Popolo Sovrano, anticipazioni della puntata di oggi 7 marzo 2019. Cast, ospiti e temi trattati.

Questa sera, giovedì 7 marzo 2019, va in onda su Rai 2 una nuova puntata di Popolo Sovrano, il programma di approfondimento politico e sociale. Dopo il tanto discusso “flop” delle prime puntate, il programma cerca di rialzarsi trattando di tematiche sempre più attuali. Si era così vociferato di una chiamata “disperata” a Santoro il quale però avrebbe negato una sua possibile partecipazione a Popolo Sovrano. Vediamo allora cosa ci aspetta nella puntata di questa sera, gli approfondimenti e gli ospiti presenti in studio.

Anticipazioni Popolo Sovrano: i temi di oggi

Il programma di approfondimento politico e sociale, Popolo Sovrano, condotto da Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, in onda alle 21.20 su Rai2, tratterà di problematiche attuali. Le tematiche, rese note dallo stesso ufficio stampa della rete, sono state riassunte in: “Chi fa i figli in Italia? Chi se lo può permettere? E chi vorrebbe mettere al mondo dei bambini, ma non può?”. Da quanto si è capito si parlerà di famiglie, di natalità e di decreto Pillon sull’affidamento e il mantenimento dei figli di genitori separati. Inoltre, un viaggio nel mondo della droga, dalle piazze dello spaccio alla recentissima tragedia di Porto Recanati.

Ospiti in studio Popolo Sovrano oggi, 7 marzo

Tra gli ospiti in studio vedremo il ministro per il Sud Barbara Lezzi, Vittorio Sgarbi, Peter Gomez, Anna Falchi, Barbara Alberti, Andrea Catizone e la madre del cantante Cranio Randagio, Carlotta Mattiello. Per sapere qualcosa in più, non resta che rimanere sintonizzati stasera alle 21:20 su Rai 2.

